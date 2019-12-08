مصادر القبس: الكويت لم تتلق أي طلب للدعم المالي من لبنان أو العراق

أكدت مصادر مطلعة، لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الكويت لم تتلق أي طلب للدعم المالي من لبنان أو العراق، واصفة ما يدور في البلدين بالشأن الداخلي الذي لا نتدخل فيه.
وعن تخفيض الإنتاج النفطي لدول "أوبك" 500 برميل يوميا، أشارت المصادر إلى أنها خطوة إيجابية وستضبط استقرار السوق وستكون في مصلحة المنتجين والمستهلكين.
من ناحية أخرى، أشارت إلى أن حل الخلاف الخليجي لا يزال بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق على رؤية مستقبلية مشتركة للعلاقات بين السعودية وقطر، متمنية التوافق على هذه الرؤية بعيدا عن أي عوائق.
وأوضحت أن الجانبين تباحثا وأزالا مؤخرا بعض أبرز أسباب الخلاف التي أدت إلى تصاعد وتيرة الأزمة، منوهة بالمساعي التي بذلتها الكويت في هذا الصدد لطي الملف ولم الشمل الخليجي.
وعن القمة الخليجية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، اعتبرت المصادر أنها خطوة إيجابية لحل الخلاف لكنها ستتعلق بمسيرة "الخليجي" ودعمها وأهم التحديات التي تواجه المنطقة، أمنيا وسياسيا، وضرورة التكاتف والتعاون لمواجهتها.
وعن مشاركة دول الخليج بأعلى المستويات في هذه القمة، خصوصا حضور أمير قطر، أوضحت المصادر أن هذا الأمر لم يتأكد إلى الآن ومشاركة من ينوب عنه واردة أيضا.
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