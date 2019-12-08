أفادت قناة "العربية" بأن ​الفصائل الفلسطينية​ أطلقت مضادات أرضية تجاه المقاتلات الإسرائيلية. وكانت الطائرات الحربية الاسرائيلية قد استهدفت موقعاً للفصائل الفلسطينية شرق جباليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربية: الفصائل الفلسطينية تطلق مضادات أرضية تجاه المقاتلات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.