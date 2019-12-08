تدريبات إسرائيلية في قبرص تحاكي حرباً مع حزب الله

كشفت تقارير إسرائيلية، عن تدريبات لوحدات كوماندوس إسرائيلية في قبرص، تحاكي حرباً مع حزب الله وتشتمل على سيناريوهات متنوعة.
وجرت التدريبات في منطقة مشابهة لجنوب لبنان بتضاريسها، وشملت على مداهمات مفاجئة واحتلال مواقع وإخلاء جرحى تحت إطلاق نار ومعالجة جرحى والاحتكاك مع سكان محليين. وحاكت سيناريو أسر جنود.
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