تدريبات إسرائيلية في قبرص تحاكي حرباً مع حزب الله

كشفت ​تقارير​ إسرائيلية، عن تدريبات لوحدات كوماندوس إسرائيلية في قبرص، تحاكي حرباً مع ​حزب الله​ وتشتمل على سيناريوهات متنوعة.

وجرت التدريبات في منطقة مشابهة ل​جنوب لبنان​ بتضاريسها، وشملت على مداهمات مفاجئة واحتلال مواقع وإخلاء جرحى تحت ​إطلاق نار​ ومعالجة جرحى والاحتكاك مع سكان محليين. وحاكت سيناريو أسر جنود.

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