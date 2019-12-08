شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة بحصر نسبة عجز الأطباء وسياسة حلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن سد عجز أعداد الأطباء فى الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، ووضع آلية لحل هذه الأزمة خاصة فى المحافظات والمناطق الحدودية.

وأوضح العميرى، أن المنظومة الصحية تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الخمس السابقة، وهناك نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء من خلال إطلاق عدد من المبادرات، منها 100 مليون صحة، وقوائم الانتظار، ومرضى سرطان الثدى، والفشل الكلوى، وبدء تفعيل التأمين الصحى الشامل، وهذا يؤكد أن هناك جدية فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر نسبة العجز فى أعداد الأطباء خاصة فى الوحدات الصحية على مستوى القرى فى المحافظات الحدودية، وعلى وجه التحديد الأماكن النائية، وفى بعض التخصصات بالمستشفيات المركزية، ووضع رؤية استراتيجية للتعامل معها، وإعادة التوزيع وفقا للكثافة السكانية على مستوى الجمهورية وطبيعة العمل فى كافة المستشفيات المركزية والتخصصية.