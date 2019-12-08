شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالبرلمان تعقد اليوم جلسات استماع حول قانون رعاية المريض النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ، وستين عضواَ آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.

كما يشهد اجتماع اللجنة، استعراض نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها لجنة الشئون الصحية إلى (مدينة السادس من أكتوبر) يوم الأربعاء الموافق 23/10/2019، وذلك لتفقد المنظومة الصحية بها.

وتعقد لجنة الشئون الصحية جلستى استماع غدا الاثنين، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019.

وتواصل اللجنة بعد غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019، وذلك من حيث المبدأ، وتعقد اجتماعا آخر لتبادل بعض الرؤى للارتقاء بالمنظومة الصحية.