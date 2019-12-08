مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نيران بالقرب من قصر الرئيس المكسيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية؛ في نبأ عاجل لها؛ مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة المكسيكية.
وأكدت الوكالة؛ لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم يوم السبت، في إطلاق نار، بالقرب من القصر الوطني في المكسيك.
وتابعت الوكالة ؛ حسبما أفاد تلفزيون فوريو، وقع الحادث بالقرب من مقر إقامة الرئيس في وسط العاصمة المكسيكية، حيث قتل أربعة أشخاص وأصاب شخصين آخرين.
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