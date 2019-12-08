بالأرقام.. 4 مناطق أثرية في الإسكندرية تستقبل 162 ألف زائر في موسم الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

سجلت 4 مناطق أثرية في الإسكندرية ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الزيارات منذ بداية موسم الشتاء الجاري، بإجمالي أعداد بلغت 162 ألف و779 زائرًا من المصريين والأجانب.

وحصل الخليج 365 على بيان إحصائي، بعدد الزائرين المصريين والأجانب بالمناطق السياحية ومتاحف المحافظة، تصدرت خلاله قلعة قايتباي قائمة المعالم السياحية الأكثر استقبالا للزيارات خلال 60 يومًا، بعدد 118 ألف و679 زائر، منهم 17 ألف و426 أجنبيًا، مقابل 101 ألف و271 زائرًا مصريًا.

واحتلت مقابر كوم الشقافة المركز الثاني في نسب الزيارات على شهري سبتمبر وأكتوبر، بإجمالي عدد 18 ألف و922 زائرا، تلاها منطقة "عامود السواري" المجاورة للمقابر الأثرية، برصيد 16 ألف و306 زائرين.

فيما حقق المسرح الروماني زيارات بلغت 8 آلاف و854 زائرا، منهم 2843 مصريا مقابل 6011 زائرا أجنبيا.