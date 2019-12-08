أشعل النار في جسده.. تكرار حالات الانتحار بلبنان يثير الرعب بين المتظاهرين

أشعلت تكرار وتزايد حالات الانتحار في لبنان، في أقل من أسبوعين، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في الوطن العربي ولبنان.
وقام أحد المتظاهرين في لبنان، اليوم السبت، بإضرام النار في جسده داخل ساحة رياض الصلح وسط حشود غفيرة من المعتصمين.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في وسط بيروت، بأن رجلا في منتصف العقد الخامس من العمر، أحرق نفسه في ساحة رياض الصلح، بعدما سكب مادة البنزين على جسمه، فسارع المعتصمون في الساحة إلى رمي
وأشارت الوكالة إلى أن الرجل كان يهدد منذ الصباح بإحراق نفسه، إلى أن نفذ تهديده هذا المساء.
في منطقة النبعة بضواحي بيروت الشرقية.
والأسبوع الماضي، قام المواطن اللبناني، نادي الفليطي، بشنق نفسه، في عرسال، بسبب عجزه عن توفير الطعام لطفلتيه والعلاج لزوجته المصابة بالسرطان.
والأربعاء الماضي، قام اللبناني داني أبي حيدر، بإطلاق رصاصة على رأسه،
وداني أب لثلاثة أطفال، ويقول قريبه خصر درويش إن تراكم الديون وسوء الأحوال المعيشية دفعا داني، إلى إنهاء معاناته ووضع حد لحياته.
وتداولت معلومات أن داني أُبلغ، صباح الأربعاء، بقرار الفصل من عمله فعاد إلى المنزل واستخدم سلاح الصيد وقتل نفسه.
ودفعت الأزمة الاقتصادية الصعبة في لبنان، مئات الشركات إلى الإقفال، واضطرت أخرى لتسريح موظفين حتى تتفادى الإغلاق.
وقررت مئات الشركات خفض رواتب الموظفين إلى النصف.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.
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