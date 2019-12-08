رواد تويتر يتفاعلون مع حاكم دبي بشأن رحلة الفضاء المقبلة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، خاصة في المملكة العربية السعودية والامارات، مع تغريدة أعلن فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن البحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء.

واكد حاكم دبي، أن مسيرة بلاده نحو الفضاء ما زالت في بدايتها.

وغرد الشيخ محمد بن راشد على حسابه عبر تويتر: "نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء.. لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء http://www.mbrsc.ae/astronauts

المهمة مستمرة.. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها".

ورد العديد من رواد تويتر، من مختلف الدول العربية على منشور حاكم دبي، متمنيين أن يكونوا هم أصحاب الحظ في الرحلة، رغم أنهم لا يحملون الجنسية الإماراتية وقال أحدهم: " أو بحريني.. احنا عيالهم بعد"، وقال آخر: "ممكن سعودي؟ نحن أيضًا أبنائكم".

يذكر أنه انطلق 3 رواد فضاء، بينهم هزاع علي المنصوري، أول إماراتي يرسل في مهمة إلى الفضاء، نهاية سبتمبر، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان برحلة إلى محطة الفضاء الدولية.