جمهور مزور.. سارة دندراوي تثير غضب الكويتيين بسبب قطر

أشعلت الإعلامية السعودية سارة دندراوي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية والكويت، وذلك بعد أن انتشر لها فيديو صادم انزعج منه البعض.

وبثت دندراوي مقطع فيديو عبر برنامجها على قناة "العربية"، لناشط كويتي عبر موقع التغريدات "تويتر" ظهر فيه مشجعين يشيدون بمنتخب قطر وييقبلون العلمين القطري والسعودي، ويردد أحدهم في

الفيديو "أريد أن أشاهد منتخب قطر والسعودية يلعبان نهائي البطولة".ودشن رواد موقع تويتر هاشتاج يحمل اسم سارة دندراوي، في السعودية، تعبيرًا من خلاله عن انزعاجهم مما قالته الإعلامية.



وردت سارة دندراوي قائلة إن الجمهور مزور، مؤكدة أن الجمهور السعودي لم يحضر إلى قطر التي تنظم كأس الخليج، مختتمة بقولها: "بلاش حركات يا بعض الكويتيين من المتحمسين لقطر".

وبعد انتشار الفيديو تسبب في حالة من الغضب الشديد بين سارة دندراوي والنشطاء الكويتيين الذين هاجموها وطالبوها بالاعتذار.

وولدت الإعلامية السعودية في العاشر من أغسطس لعام 1981، وهي ابنة الكاتب محمد صلاح دندراوي، حيث التحقت بكلية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية بتخصص الإعلام.

ومنذ أواخر عام 2011 حتى عام 2014 وهي تشارك بتقديم برنامج صباح العربية، وبعد خروجها منه بدات بتقديم برنامج تفاعلكم حتى الآن.