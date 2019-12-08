عمران خان يشيد بمسيرة التطوير والإصلاح في السعودية

استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان في إسلام آباد، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الحالية لباكستان. ورحب خان في بداية الاستقبال برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له في باكستان.

نهضة شاملة

أشاد عمران خان بنتائج زيارته الأخيرة للمملكة، واطلاعه عن كثب على النهضة الشاملة في المملكة التي تمت في إطار مسيرة التطوير والإصلاح الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمساندة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتعزيز التنمية وتنويع مصادر الدخل بما يجسد المكانة التي تحتلها المملكة في العالم والدور السياسي المهم الذي تقوم به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

علاقات متميزة

أشاد رئيس وزراء جمهورية باكستان بالعلاقات المتميزة بين قيادتي وشعبي جمهورية باكستان والمملكة العربية السعودية ووصفها بالراسخة والمتينة، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يربطه من علاقات متميزة مع ولي العهد الذي يحظى بمكانة وتقدير في باكستان نظير جهوده نحو تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في كل الجوانب.

واستعرض أهم التحديات التي تواجه السلام والاستقرار في المنطقة وما تشكله قضية كشمير من أهمية لبلاده، مؤكدًا ضرورة العمل على مكافحة التطرف والإرهاب بصوره كافة.

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مصلحة البلدين

أكد رئيس مجلس الشورى حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز علاقاتها وتطويرها مع باكستان في شتى المجالات بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين والمصالح المشتركة بينهما. ونقل آل الشيخ له تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقال إن «علاقات المملكة مع باكستان تمر بأحسن حالاتها في الوقت الحالي».

وأضاف رئيس مجلس الشورى دعم المملكة وتأييدها للحل السلمي لكشمير ووفقاً للقرارات الدولية بهذا الشأن بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة ويراعي مصالح سكان كشمير، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها مجلس الشورى والبرلمان في باكستان لدعم قضية كشمير على الصعيد البرلماني الإسلامي، مثنيًا على ما حققته حكومة باكستان من إنجازات في المجال الاقتصادي ونجاحها في المزج بين التقدم والحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية.

بحث المستجدات

اجتمع رئيس مجلس الشورى بقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو، بحضور رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها، إضافة إلى بحث عددٍ من المستجدات في المنطقة.