مقتل 19 مدنياً في غارات جوية على إدلب

البارة (أ ف ب)

قُتل 19 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، أمس، في قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ أسابيع، تشهد محافظة إدلب، التي تم التوصل فيها قبل أشهر إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع لقوات الحكومة السورية، من الاشتباكات والقصف، ما أودى بعشرات الأشخاص من مدنيين ومقاتلين. وأسفر قصف جوي روسي أمس، وفق المرصد، عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قرية مليار وأربعة مدنيين بينهم طفل في قرية البارة في ريف إدلب الجنوبي. واستهدفت قوات الحكومة السورية، وفق المصدر ذاته، قرية إبديتا في جنوب إدلب مودية بحياة خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، كما قتل طفل في غارة أخرى في قرية في شرق المحافظة. وأدى القصف المستمر إلى إصابة نحو 40 شخصاً بجروح.

وفي قرية البارة، انتشل المتطوعون في الدفاع المدني بمناطق سيطرة الفصائل المعارضة، والمعروفون بالخوذ البيضاء، ضحايا من مبنى مدمر بالكامل. وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها، وتنشط فيها أيضاً فصائل متشددة ومعارضة أقل نفوذاً.

وفي نهاية أبريل الماضي، بدأت قوات الحكومة السورية بدعم روسي عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية- تركية في نهاية أغسطس. وأسفر الهجوم خلال 4 أشهر عن مقتل نحو ألف مدني، وفق المرصد السوري، كما وثقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً في المحافظة.

ولم تخل الهدنة من اشتباكات متفرقة وغارات تشنها قوات الحكومة وحليفتها روسيا قتل جراءها أكثر من 200 مدني فضلاً عن مئات المقاتلين من الطرفين، بحسب حصيلة للمرصد، الذي أشار إلى تصعيد جديد في القصف بداية نوفمبر.

وفي أكتوبر الماضي، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى له للمحافظة منذ اندلاع النزاع في العام 2011، أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب في سوريا.

ومنذ سيطرة الفصائل المتشددة والمقاتلة على كامل المحافظة في عام 2015، تُصعّد قوات الحكومة بدعم روسي قصفها للمحافظة، أو تشن هجمات برّية تنتهي عادة بالتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار ترعاها روسيا.