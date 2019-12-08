كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. الاحتجاجات تتواصل لليوم الـ 23 ومسؤولة لـ "الخليج 365": النظام عاجز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الشعب الإيراني مصراً على استكمال ثورته ضد نظام الملالي، حيث تتواصل الاحتجاجات لليوم الـ 23، عازمة على الخلاص والتخلص من هذا النظام الذي أصبح يمثل عبأً ثقيلاً على الدولة الإيرانية، بل والمنطقة وشعوبها بالكامل.

الاحتجاجات تتواصل

واحتشد اليوم أعداد كبيرة من طلاب هذه الجامعات في حرم جامعة طهران، لإحياء يوم الطالب (7 ديسمبر)، مردّدين هتافات ضد النظام، ودعم انتفاضة الشعب الإيراني والتضامن مع رجال الانتفاضة والشهداء، بينما انتشر عناصر الاستخبارات والأمن والمتنكرين بالزي المدني في محيط جامعة طهران والجامعة التقنية.

الإفراج عن المعتقلين

ودعا الطلاب إلى الإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الانتفاضة مردّدين بعض الشعارات التي نددت بما يفعله نظام الملالي من جرائم وقمع ضد معتقلي التظاهرات.

وكان من بين الشعارات: «أقتل من قتل أخي» مؤكدين أن القمع ليس آخر المطاف بل النضال هو طريق الخلاص، وأن قمع النظام لا يؤثر والحياة في المقاومة.

شعارات منددة

ولفت المتظاهرون إلى أن حراسة الجامعة فرع للاستخبارات، وأن قاعات درس الجامعات فارغة لأن الطلاب مسجونون، مرددين «جوابنا ليس البندقية، ألا يكفي هذا الكم من القتلى؟»، «الطالب يموت ولا يقبل الذل»،«الشعب ناقم على الاضطهاد، والكل واقف جنبًا إلى جنب»، «أخي الشهيد نواصل دربك».

دعم خارجي قوي

وفي الخارج أظهر أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، دعماً قويا لمظاهرات الداخل، حيث عقدت الجاليات الأنغلو-إيرانية في المملكة المتحدة وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مظاهرة أمام رقم 10 داوننج ستريت يوم الجمعة ، 6 ديسمبر، لدعم الاحتجاجات الشعبية المستمرة في إيران والتي تحولت إلى ثورة ضد النظام الديني، كما كرموا شهداء الانتفاضة الإيرانية حيث تجاوز عدد القتلى 1000.

نؤيد المقاومة والشعب

وخلال التظاهرات، أكد السید مالکولم فاولر، عضو لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية القانون البريطانية، على دعمه دعوات المقاومة الإيرانية، للأمين العام للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي لمحاسبة النظام وقادته على جرائمهم ضد الإنسانية.

وأكد "فاولر" على تأييده قضية الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية، قائلا "أقف مع الشعب الإيراني الشجاع في نضاله من أجل التغيير المشروع، وتقديم هذا النظام الجذاب إلى العدالة بسبب أعماله الوحشية بما في ذلك مذبحة عام 1988".

وشدد "فاولر" أيضا على تأييده دعوة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مريم رجوي، إلى الأمم المتحدة لإرسال بعثة لتقصي الحقائق دون تأخير للتحقيق في مدى عمليات القتل وزيارة مراكز الاحتجاز في إيران.

دعوات إلى المجتمع الدولي

من جانبه دعا السید رضا الرضا الناشط السیاسی، وأمين عام الحزمة الوطنیة العراقیة، المراجع الدولیة إلى دعم الشعب الإيراني، ونشاط المنظمة الرئيسية المعارضة في إيران الممثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأكد أن تلك الخطوات الداعمة تأتي لضمان خلاص الشعب الإيراني من قيود دكتاتورية خامنئي الدينية، بدوافع طائفية مقيتة وخلاص شعوب دول المنطقة والعالم من أنشطة ولاية علي خامنئي الوحشية التي تمثل مصدر التهديد لأحرار الشعب الإيراني وشعوب دول المنطقة والعالم بوسائلها وأساليبها وطرقها وأدواتها الفاشية في عالمنا اليوم.

استمرار الانتفاضة

من جانبها قالت دولت نوروزي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لدی المملكة المتحدة، أن المقاومة الإيرانية، لديها قناعة بأن الانتفاضة ستستمر، وإن اختلفت شدة الفترات للصعود واشکال المواجهات ومعالمها.

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انفجار رغم الحصار

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السبب في استمرار التظاهرات، يعود إلى أن انتفاضة ۱۵ نوفمبر ۲۰۱۹ کان النظام وجمیع قواته الأمنية في أهبة الاستعداد والجاهزیة، بعد الإعلان عن ارتفاع سعر البنزین إثر استشارات مع السلطات الثلاث ومع کل الاستعدادات الأمنية والتحوطات الاستخباریة، اجتاحت الانتفاضة جمیع التمهیدات للنظام برمتها، وهو ما یعنی بان النظام عجز في احتواء الأحداث من قبل مما یدل علی مقدرة الانتفاضة في التوسع والاستمرار.

انتشار كبير

وذكرت أن انتفاضة دیسمبر ۲۰۱۷ لم تکن بعد "معاقل الانتفاضة" بالتجربة والاتساع الحاليين، وخلال أکثر من سنة ونصف السنة ترعرت وتنامت معاقل الانتفاضة، كما أصحبت منتشرة في جمیع المدن وأحيائها والقرى والأقضیة والمحافظات ورغم جمیع حملات الاعتقالات خلال عام ونصف العام استطاعت معاقل الانتفاضة من إعادة تنظیمها وتؤدي دورها کمفجر الاحتجاجات والحراک الشعبی وتوسیعها وتوجیها.

جيش التحرير وانهيار النظام

وأكدت أن الانتفاضة بشاکلتها وأسلوب عملها الحالي لا یستطیع إسقاط نظام ولایة الفقیه وان استمرت واتسعت لکن ديمومتها واستمرارها ضروری جدا من اجل أن تتحول معاقل الانتفاضة إلی مراحلها التکاملیة وهي‌ ستطور إلي نواة جیش التحریر الوطني في داخل إیران ، وهذا الجیش هو الذي سیسقط نظام ولایة الفقیه فلذلک کلما استمرت الانتفاضة کلما مضینا قدما بهذا الاتجاه.

زلزال السقوط

واستطردت: النظام شعر بزلزال السقوط في‌ جمیع أوصاله الهیکلیة وأرکان نظامه، وهو ما يرجع إلى معاقل الانتفاضة التی استطاعت تکییف نفسها مع الظرف المستجد.

وضربت "نوروزي" مثالاً قائلة: کان قد راهن النظام علی استطلاع الناشطین والسيطرة عليهم، من خلال قطع شبکات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت، لكن وبعدما انقطعت خدمة الانترنت، أضاع النظام مثل هذه الإمکانیة لان الناشطین استخدموا طرق بدیلة للتواصل یصعب للنظام کشفها بسهولة.

فشل ذريع

ولفتت إلى أن النظام أعلن بأنه استطاع أن یضرب مصادر التنظیم للانتفاضة ومدرائها، ولكنه لا یعرف بان الانتفاضة وخلال أيامها السبعة أوجدت أعدادا کبیرة من المصادر الجدیدة للتنظیم ومدراء جدد، وبالتالي فإن النظام لهذه الأسباب لن یستطیع أبدا قمع الثورة واحتوائها.

استراتيجية التخويف

ورداً على سؤالي لها حول، حجم تأثير نظام الملالي مستقبلاً بعد هبة الشعوب الثلاث (العراق –لبنان- إيران) في وجهه، قالت إنّ خامنئي أمر عملاءه المرتزقة في العراق بقمع الانتفاضة، وأرسل الحرسي المجرم، قاسم سليماني، إلى العراق لإدارة عمليات القمع، لافتة إلى أنه يبدو أن "خامنئي" قد أعلن ذلك عن قصد، وربما سرب الولي الفقيه وعناصره وعملائه خبر وجود قاسم سليماني في العراق وتكليفه بقيادة قوات القمع استغلالًا لسمعة هذا العنصر سفاك الدماء في بث الرعب في قلوب المتظاهرين.

صمود غير مسبوق

وأوضحت قائلة: "نظرًا لأن اسم هذا المجرم في العراق مثل سوريا، يذكّر العراقيين بالمذابح والإبادات الجماعية والسيارات المفخخة، بيد أن المشاهد في بغداد والمدن العراقية الأخرى تدل على أن خدعة الولي الفقيه هذه لم تؤد إلى رعب الناس، بل إنها حثتهم على المزيد من الصمود في وجه الولي الفقيه بشكل غير مسبوق ووحدتهم وفشلت مؤامرة الانتهازيين في صرف الانتباه عن الولي الفقيه.

العمق الاستراتيجي إلى زوال

وأضافت: "وصل الأمر إلى حد أن الشعب يطرد كل من يظهر في كلامه ومواقفه دعمه لولي الفقيه أو يتستر على دوره في العراق وهذا الوضع يسري في لبنان أيضًا، فعلى الرغم من التنوع العرقي والديني في لبنان، إلا أن الشعب اللبناني يزداد اتحادًا يوما بعد يوم ضد الولي الفقيه والعناصر والتيارات التي شكلها خامنئي في لبنان ويدعمها، حيث أن التصنيفات الرجعية الاستعمارية على أساس الدين والطائفة وما شابه ذلك تسببت في خسائر فادحة غير مسبوقة، وهذا دليل آخر على انهيار العمق الاستراتيجي لنظام ولاية الفقيه.

ضربات ساحقة

وأكدت أنّ بهذا يتضح أن "خامنئي" قد تعرض إلى ضربة إستراتيجية ساحقة، وحول معنى العمق الاستراتيجي كان خامنئي قد قال : إذا كنا لا نريد محاربة العدو في سوريا والعراق، فعلينا مواجهته في شوارع المدن الإيرانية، معلقة: "نعم، عندما يتم تمريغ أنف ولاية الفقيه بالتراب في بغداد وبيروت، ستظهر آثار ذلك عاجلاً أو آجلاً في الشوارع الإيرانية".