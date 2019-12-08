كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مورجان" تكشف تسريب وثائق تجارية بريطانية أمريكية لتضليل الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزيرة الثقافة البريطانية، نيكي مورجان، عن تسريب وثائق تجارية بريطانية أمريكية على الإنترنت، والمتصل بحملة تضليل روسية سابقة، محاولة للتدخل في الانتخابات البريطانية القادمة.

ويقول حزب العمال المعارض إن الوثائق المسربة تبين أن حزب المحافظين الحاكم يخطط لعرض هيئة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة للبيع في محادثات تجارية مع واشنطن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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وصارت الهيئة، التي ارتبط بها البريطانيون بقوة، موضوعا مهما في الانتخابات التي ستجرى يوم 12 ديسمبر، والتي تشير استطلاعات الرأي بشأنها إلى أن حزب العمال متأخر فيها عن حزب المحافظين.

وقال موقع التواصل الاجتماعي (ريديت) يوم الجمعة إنه يعتقد أن حملة منظمة في روسيا سربت الوثائق. وأثار ذلك مخاوف من أن تكون موسكو تسعى للتدخل في الانتخابات البريطانية.

وقالت مورجان لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أفهم مما تم وضعه على هذا الموقع ... أنه يحمل فيما يبدو جميع بصمات شكل من أشكال التدخل".