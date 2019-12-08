"إسبر": لا يمكن اعتبار إطلاق النار في القاعدة الأمريكية عملية إرهابية

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إنه لا يستطيع الجزم الآن بأن إطلاق النار في القاعدة الأمريكية عملية إرهابية، ويجب انتظار التحقيق.

وأضاف إسبر، خلال كلمة في منتدى ريجان الوطني للدفاع، أن إيران تنشر الفوضى والاضطراب عن طريق وكلائها في اليمن، موضحا بأنه على بلاده مواصلة التجهيز للمواجهات في الأرض والجو والبحر وأيضا الفضاء.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يعيش تحت ضغط كبير، لافتا إلى أنه من الجيد أن الشعب الإيراني يتظاهر مطالبا بحقوقه.

وفي السياق نفسه، أكد أن العراقيين خرجوا في مظاهرات احتجاجية في الشارع مطالبين بإنهاء النفوذ الإيراني في بلادهم.

وعلى الساحة السورية، شدد إسبر على ان استراتيجية واشنطن هي التأكد من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.