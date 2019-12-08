اختتمت، أمس السبت، فعاليات الدورة 18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بعد 9 أيام سيطر فيها سحر السينما على المدينة الحمراء.
وعرف المهرجان، حضور عدد من الفنانين المغاربة، عبر بعضهم ل”اليوم 24″ في يوم الاختتام، عن استحسانه لمستوى الدروة 18 من هذا الحدث العالمي السنوي.
وحلت السينما الأسترالية ضيفة شرف الدورة بحضور وفد من السينمائيين الأستراليين، في حين تم تكريم أربع أسماء وازنة هم الأمريكي “روبرت ريفورد”، والفرنسي “برتراند تافرنيي”، والهندية “بريانكا شوبرا”، ثم المغربية “منى فتو”.
وكان جمهور المهرجان قد التقى نجوما كبار مباشرة في فقرة ” محادثة مع” منهم “روبيرت ريدفورد”، و “ماريون كوتيار”. و “إيليا سليمان”، والمنتج البريطاني “جيريمي طوماس”، والممثل الأمريكي “هيرفي كيتيل” ، والممثلة الهندية “بريانكا شوبرا”، والتونسية هند صبري.
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كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الفيلم بمراكش يسدل ستاره.. ممثلون مغاربة يقيمون دورة 2019-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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