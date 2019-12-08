إسدال الستار عن مهرجان الفيلم بمراكش.. تتويج “وادي النفوس” بالنجمة الذهبية وعربيان ينتزعان جائزتين مهمتين

اختتمت منذ قليل، فعاليات الدورة ال18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بتحقيق فيلم “وادي النفوس” للمخرج الكولمبي نيكولا رينكون جيل، جائزة النجمة الذهبية، لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية.

واختارت لجنة تحكيم دروة 2019 من المهرجان، تتويج الفيلم السعودي “آخر نظرة”، للمخرج محسم آل ضبيان، بجائزة لجنة التحكيم، مناصفة مع الفيلم الصيني “موزايك بورتري”، للمخرج الصيني زهاي يي شيانغ، فيما نال المخرج التونسي علاء دين سليم، جائزة أفضل مخرج، عن فيلمه الذي يحمل عنوان “تلاميس”.

وحقق جائزة أفضل دور رجالي، الاسترالي طوبي ولاص عن فيلم “babyteeth”، فيما منحت لجنة التحكيم جائزة أفضل دور نسائي مناصفة بين البريطانيتين، بيركانية نيكولا بيرلي، وايروكسان سكريمشاو عن فيلم” لين + لوكي”.

وترأست لجنة تحكيم المهرجان، الممثلة والمنتجة الاسكتلندية “تيلدا سوينتون”، محاطة بثماني شخصياتفصلوا بين 14 فيلما شاركوا في المسابقة الرسمية.

وضمت لجنة التحكيم المخرجة الفرنسية ريبيكا زلوطوفسكي، والمخرجة البريطانية أندريا أرنولد، والممثلة الفرنسية الإيطالية كيارا ماستروياني، فضلا عن المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو، والممثل السويدي مايكل بيرسبراند، والكاتب والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي، والمخرج الأسترالي ديفيد ميتشود، والمخرج المغربي علي الصافي.