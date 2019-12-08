بنشرقي يتوهج في مصر ويقود الزمالك لتحقيق أول انتصار في دوري أبطال إفريقيا

قاد أشرف بنشرقي، اللاعب المغربي المحترف في صفوف فريق الزمالك المصري، فريقه لتحقيق أول انتصار في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعد أن سجل هدفي الانتصار، في مرمى فريق بريميرو دي اوغوستو الانغولي.
وأنهى الفريق المصري الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، وقعه أشرف بنشرقي، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.
اللاعب السابق للوداد البيضاوي، سيدون اسمه نجما أولا للمباراة، يعد أن سجل ثاني الأهداف، في الدقيقة 68، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه المباراة.
وبهذا الفوز، حصد الفريق المصري أول ثلاث نقاط في هذه المجموعة، محتلا المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 6 نقاط.
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