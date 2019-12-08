دوري أبطال إفريقيا.. الوداد يكتفي بالتعادل السلبي مع ماميلودي صن داونز

انتهت مباراة فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، بالتعادل دون أهداف.
واحتضن المواجهة التي تندرج ضمن ثاني جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وخلصت مجريات الشوط الأول إلى التعادل دون أهداف، حيث كان الفريق الضيف أكثر خطورة على مرمى بطل المغرب، علما أنه وقع هدفا رفضه الحكم الكونغولي نغامبو ندالا بداعي التسلل.
ولم تختلف دقائق الجولة الثانية من المواجهة عن الأولى، إذ ظل صن داونز الأكثر خطورة على بطل المغرب، وذلك بالرغم من التغييرات التي أقدم عليها الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الوداد، غير أنها لم تأت بجديد، لتنتهي المباراة كما بدأت تعادل سلبي.
ومكن هذا التعادل صن داونز من الانفراد بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن الوداد واتحاد العاصمة الجزائري، المتعادل اليوم السبت بهدف لمثله مع مضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي، متذيل الترتيب بنقطة وحيدة.
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