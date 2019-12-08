مالك أخميس: هناك إرادة سياسية بالمغرب لدعم الأفلام-فيديو

قال الفنان مالك أخميس، إن هناك إرادة سياسية لدعم الأفلام بالمغرب، ما يجعل السينما في المغرب تتطور.

واستشهد الفنان مالك أخميس، بطرح انتعاش الإصدارات السينمائية وكثرتها، مقارنة مع فترة التمانينيات، مبررا ذلك بفضل الإرادة السياسية لتطوير القطاع، مضيفا أن الممثلين والتقنيين، اكتسبوا خبرة جديدة من تصوير الأعمال الأجنبية بالمغرب.

وحضر اخميس للمهرجان في أيامه الاخيرة بسبب انشغاله بتصوير عمل جديد، مؤكدا أنه استغل فرصة استمرار المهرجان بعد الانتهاء من اشغالاته، ليشاهدأفلامانعروضة، ويحضر تكريم السينما الأسترالية.