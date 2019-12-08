تحدث رئيس الحكومة السباق عبد الإله ابن كيران، مساء اليوم السبت، في ندوة بكلية الطب بالدار البيضاء عن الكذب، باعتباره ظاهرة أصبحت منتشرة في المجتمع المغربي.
وتحدث ابن كيران في ندوة، من تنظيم مبادرة طارق ابن زياد “تيزي” عن ظاهرة الكذب التي اعتبرها منتشرة في المجتمع المغربي، حيث نصح الشباب بالصدق وعدم الكذب.
واعتبر بن كيران، الكذب على مصالح الضرائب كالكذب على الله، وأنه حرام حيث أشار إلى أن نصف مشاكل المغرب ستحل إن أصبح المواطنون لا يكذبون.
وعلاقة بموضوع الكذب، تحدث رئيس الحكومة السابق عن اعتقاله سنة 1980، حيث كان قد طالبه ضابط شرطة بالاعتراف على بعض أصدقائه وإلا سيتعرض للضرب، حيث أجاب الشرطي ب: “إلى مضربتينيش مغديش نقولك ولا ضربتيني ومصبرتش غدي نقولك”. وأضاف أنه اعترف على أسماء أصدقائه بعد تعرضه للضرب.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن كيران: الكذب على مصالح الضرائب كالكذب على الله..واعترفت بأسماء بعض أصدقائي بعد اعتقالي بسبب الضرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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