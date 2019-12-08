هاتريك ميسي يقود برشلونة للفوز على مايوركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتسح فريق برشلونة ضيفه ريال مايوركا بخماسية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز خماسية برشلونة كل من اللاعبين أنطوان غريزمان، ليونيل ميسي (هاتريك) ولويس سواريز، وفي المقابل سجل هدفي ريال مايوركا اللاعب انتي بوديمير.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

بدون أي مقدمات، نجح برشلونة في التقدم على ضيفه في الدقيقة 7، حيث استغل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن تقدم جميع لاعبي مايوركا، وأسرع في إرسال الكرة وبدء هجمة مرتدة، لينفرد أنطوان جريزمان بالحارس رينا ويُسدد على يساره.

وكاد سيرجيو بوسكيتس أن يُضاعف النتيجة لبرشلونة، حيث سدد كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس رينا ببراعة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 15.

ونجح ليونيل ميسي نجم وقائد البارسا، في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17، حيث استقبل كرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد قذيفة يسارية أقصى يمين الحارس رينا.

وحرم القائم الأيسر لحارس ريال مايوركا رينا، الأوروجوياني لويس سواريز من تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 27.

وتألق رينا حارس مايوركا في التصدي لانفراد من ليونيل ميسي قائد برشلونة في الدقيقة 29، وحول الكرة إلى ركنية.

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ومن أول تسديدة على مرمى الحارس تير شتيجن، نجح بوديمير لاعب مايوركا في تسجيل الهدف الأول للضيوف، حيث استلم تمريرة في العمق من زميله سيفيا وسدد على يسار الحارس الألماني في الدقيقة 35.

وعاد ليونيل ميسي لتسجيل الهدف الشخصي الثاني، والثالث لبرشلونة في الدقيقة 41، حيث استلم تمريرة من إيفان راكيتيتش على حدود منطقة الجزاء، وسدد أقصى يمين رينا حارس مايوركا.

وسجل لويس سواريز الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 43، بطريقة رائعة حيث استقبل تمريرة من فرينكي دي يونج في منطقة الجزاء، وسدد بكعب القدم أقصى يمين رينا حارس ريال مايوركا.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة نفس الأداء الذي كان عليه، وأرسل الكرواتي إيفان راكيتيتش تسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى مايوركا في الدقيقة 48.

وتألق رينا حارس ريال مايوركا في التصدي لتسديدة قوية من أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة في الدقيقة 51.

وحاول الياباني كوبو لاعب مايوركا تقليص الفارق، في الدقيقة 62، حيث سدد كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى مرمى الحارس تير شتيجن.

وعاد بوديمير لاعب مايوركا ليُسجل الهدف الثاني في شباك برشلونة في الدقيقة 64، حيث استقبل كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله جاميز، ليُسددها بالرأس أعلى الحارس تير شتيجن.

ووقع ليونيل ميسي على الهدف الشخصي الثالث له "هاتريك" والخامس لبرشلونة في الدقيقة 83، حيث تلقى تمريرة من زميله لويس سواريز، ليُسدد على يسار رينا حارس مايوركا.

ولم يهدأ لاعبو برشلونة في الدقائق الأخيرة، واستمر الزحف الكتالوني نحو شباك مايوركا بعدة محاولات، قبل أن يُطلق حكم المباراة صافرته، وإعلان استعادة البارسا للصدارة.