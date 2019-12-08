عقوبات واشنطن تسلط على أذناب إيران في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات على 4 عراقيين بينهم 3 زعماء مليشيات تدعمها إيران، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات جاءت على خلفية مقتل متظاهرين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ نحو شهرين.

وفرضت العقوبات على قيس الخزعلي، زعيم مليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، وشقيقه ليث، قائد آخر للمليشيا الإرهابية. كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي، قائد الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تدعمها إيران.

أما الشخص الرابع هو رجل الأعمال خميس فرحان الخنجر، وفرضت عليه العقوبات الأمريكية، لتقديمه رشاوى لمسؤولين بالحكومة العراقية.