دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الاسرائيلية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين

دوت صفارات الإنذار ، في ساعة متأخرة من مساء السبت، في مستوطنات غلاف غزة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:” متابعة للتقارير عن إطلاق إنذارات في غلاف غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه “إسرائيل” حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها”.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة مستوطنين اثنين أثناء هروبهما للملاجئ عقب سماع صفارات الإنذار.