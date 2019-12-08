دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الاسرائيلية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين
دوت صفارات الإنذار ، في ساعة متأخرة من مساء السبت، في مستوطنات غلاف غزة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:” متابعة للتقارير عن إطلاق إنذارات في غلاف غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه “إسرائيل” حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها”.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة مستوطنين اثنين أثناء هروبهما للملاجئ عقب سماع صفارات الإنذار.
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