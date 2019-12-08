التحقيقات الأمنية الأميركية: السعودي مطلق النار متطرف عمل بشكل فردي

أكدت التحقيقات الأمنية الأميركية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، أن السعودي مطلق النار داخل قاعدة "باتريك" العسكرية في ولاية فلوريدا متطرف عمل بشكل فردي.
وكشفت مصادر أميركية أن التحقيق جار مع سعوديين آخرين في حادث فلوريدا، مشيرة إلى أن القاتل التحق ببرنامج التدريب قبل يومين من الهجوم.
وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أعلن أنه لا يستطيع حتى الآن التأكيد أن إطلاق النار الذي نفذه طالب سعودي عمل إرهابي.
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