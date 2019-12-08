علوش: الحزمة المرتبطة بتسمية الخطيب ليست واضحة كي يصار لتبنيه من كتلة المستقبل

أكد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، في حديث تلفزيوني، أن تبني رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ لترشيح ​سمير الخطيب​ لرئاسة الحكومة لا يزال قائماً، لكن الحزمة المرتطبة بتسمية الخطيب ليست واضحة كي يصار إلى تبني الاسم من قبل كتلة "المستقبل".

وفي حين أشار علوش إلى أن الموضوع يجب أن يحسم في إجتماع الكتلة، لفت إلى أن الأمور التي لا تزال عالقة لها علاقة بالأحزاب الأخرى لناحية الوزراء والحقائب، خصوصاً "التيار الوطني الحر"، مشدداً على أن الحل بالنسبة إلى "المستقبل" هو بحكومة من الاختصاصيين بعد فشل كل التركيبات السابقة.

ورداً على سؤال، أوضح علوش أنه لا يتمنى عودة الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ إلى الحكومة معاً، كما يطرح من قبل البعض.