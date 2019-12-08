جان علية: الاتفاق بالتراضي هو سرطان الصفقات العمومية

أكد المدير العام لادارة المناقصات جان علية في حديث تلفزيوني أن "ادارة المناقصات هي اول من طبق قانون حق الوصول الى المعلومات"، مشيرا الى ان "المناقصة العمومية هي القاعدة والاتفاق بالتراضي هو الاستثناء ولا يتم الاستثناء الا في حال عدم القدرة على تطبيق القاعدة".
وراى علية ان "الاتفاق بالتراضي هو سرطان الصفقات العمومية وهذه القرارات تخرج عن مجلس الوزراء"، مضيفا:"لدينا قرارات عن الحكومة تفرض علينا دفاتر شروط وتحاول تمريرها دون التدقيق من قبلنا".
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