اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش مشكلات إسكان الأوقاف وإحلال وتجديد مساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعين غدا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع بشأن ما انتهت إليه اللجنة الهندسية المشكلة بخصوص تحديد سعر ومساحات وحدات برج النورس والفردوس التابعة لإسكان هيئة الأوقاف بمدينة قنا، بناء على الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة الثلاثة المقدمة من النائب محمد سليم عسكر، بشأن إحلال وتجديد "مسجد الخلفاء الراشدين" بالبراهمة، قفط بمحافظة قنا، وإحلال وتجديد محطة مياه "مسجد أبو بكر الصديق"، قوص بمحافظة قنا، وإحلال وتجديد "مسجد الإخلاص" بقرية العليقات، قوص بمحافظة قنا.
وتعقد اللجنة 4 اجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
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