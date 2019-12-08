ننشر قانون البرلمان العربى بشأن حفظ الآثار العربية قبل مناقشته بـ"النواب" المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نسخة من في مشروع القانون الاسترشادي الوارد من البرلمان العربي بشأن "حفظ الآثار العربية"، والذى سيكون محل نقاش اليوم أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، في اجتماع منعقد برئاسة النائب أسامة هيكل.

ويهدف هذا القانون كما ورد في المادة الثانية منه، إلى حفظ الآثار العربية في جميع الحالات، سواء في السلم أو أثناء الحروب أو النزاعات المسلحة، وذلك من خلال تقديم قواعد تسترشد بها الدول عند وضع أو تحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة. Advertisements

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