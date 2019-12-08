شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات البرلمان: إعلان الحكومة تطبيق "شارك 2030" يساهم فى تعريف جهود الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن تطبيق "شارك 2030" هى فرصة مهمة لتعريف المصريين بالمشروعات التنموية التى تدشنها الدولة المصرية، مشيرة إلى أهمية أن تصل مشروعات الحكومة التنموية إلى أماكن الصعيد والدلتا وأن يشعر المواطن بجهود الدولة لتوفير احتياجاته.

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن تطبيق شارك 2030 هى مبادرة يحتاجها الشعب المصرى منذ سنوات، حيث إنه من المهم أن يشعر المصريين بأن الدولة تهتم باحتياجاته وآلامه وتسعى إلى توفير كافة تلك الاحتياجات، كما أنها تساهم فى دعم فكرة المواطنة.

وتابعت النائبة هالة أبو السعد، أن هذه المبادرة تساهم أيضا فى تعريف الشباب المصرى بالإجراءات التى تتخذها الدولة لمساندتهم، حيث أن بعض الشباب لا يشعرون بقيمة مساندة الدولة لهم، وبالتالى من المهم تعريفهم بمبادرات الدولة لدعم الشباب.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أشارت إلى أنه طبقاً لمبدأ المشاركة والمتابعة المجتمعية، يأتى تطبيق 2030 كمنصة لعرض برامج الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بطرق مُبسطة، حيث تُمكن كل مواطن من تصفحها وفهمها والتفاعل معها والمشاركة وإبداء رأيه وتعليقاته على كل محتوى يتم نشره. كما يسمح التطبيق بالتصفح حسب المحافظة التابع لها المواطن، وتقييم ما تم إنجازه من المشروعات المذكورة من خلال متابعة معدلات الإنجاز والمستهدف والمنفذ منها، كما يتيح له إرسال المقترحات لتسليط الضوء على الاحتياجات المحلية التى بدورها تختلف من محافظة لأخرى.