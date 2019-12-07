بدنا_تبادل: الأردنيون يطالبون بالإفراج عن أسراهم في سجون الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بتحرير الأسرى الأردنيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتفاعل الناشطون عبر وسم "بدنا تبادل" مطالبين عبره بمبادلة مستوطن إسرائيلي قبض عليه متسللًا إلى الأراضي الأردنية، بالأسرى الأردنيين الموجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

واعتبر الناشطون أن الحكومة الأردنية تملك أوراق ضغط كثيرة يمكنها استغلالها في هذا الملف وفق تعبيرهم، وقد انطلقت حملة "بدنا تبادل" على منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو كرتوني يحاكي رسالة على لسان الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال.

وعلّقت الأسيرة المحرّرة، هبة اللبدي، على القضيّة من خلال فيديو رفعته على حسابها في موقع تويتر، مطالبةً بتحرير الأسرى الأردنيين، لأن وراء كل أسير أهل وأصدقاء وحكاية، على حد قولها.

وعبّر الناشط محمد المقدادي، على حاسبه في موقع تويتر، عن دعمه لحملة بدنا تبادل، مستحضرًا صفقة شاليط والتي أفرجت عن ما يزيد 1000 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط.