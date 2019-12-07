مصر: إلغاء تعيين منى القماح بسبب النقاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألغت وزيرة الثقافة المصريّة، إيناس عبد الدايم، تعيين منى القماح، مديرةً لقصر الثقافة في محافظة البحريّة شمالي مصر، وهي فنانة تشكيليّة، بادعاء أنّها "منقّبة"، ترتدي حجابًا يغطي كامل الوجه، وأثار ذلك القرار الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر الكثير من المصريين القرار، ويذكر أن هنالك من رأوا هذا القرار بالصّواب.

واعتبر البعض قرار وزيرة الثقافة، استبعاد الرسامة منى القماح بعد تسميتها مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار صائبا باعتبار أن العمل في المجال الثقافي يحتاج إلى تواصل مباشر تفتقده من ترتدي نقابًا كاملًا يغطي وجهها، بينما انتقد حقوقيون ونشطاء القرار ووصفوه بأنه "تمييز غير مقبول يناقض الدستور والقانون" ضد القماح، التي حصلت على المنصب بعد مسابقة تفوّقت فيها على منافسيها.

وتخرجت القماح من كلية الفنون الجميلة بتقدير امتياز عام 2012، وعينت بقصر ثقافة كفر الدوار كونها من أوائل دفعتها، وكانت القماح مسؤولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية في قصر ثقافة كفر الدوار، وأٌعلن تعيينها مديرة لقصر الثقافة بعد مسابقة علنية على مستوى إقليم الدلتا وبعد منافسة مع أربعة آخرين في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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