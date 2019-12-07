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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون مجهولون يغتالون جندي في الحزام الأمني بعدن والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
أفاد شهود عيان أن مسلحين مجهولين إغتالوا مساء السبت، جندي في قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، يدعى "مصطفى عبده" .
وقال شهود العيان، وفقا ل(اليمن العربي) أن مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على الجندي بالقرب من مركز الحجاز مول في مديرية المنصورة ولاذوا بالفرار .. مشيرين إلى أن المواطنين حاولوا إسعافه ولكنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى .
وهذه الحادثة هي الثانية اليوم السبت، التي تستهدف أفراد قوات الحزام الأمني في عدن .
وفي وقت سابق، أستشهد، نائب مدير القوى البشرية في قوات الحزام الأمني، بعدن، محمد صالح محسن، بعد إستهدافه من قبل مسلحين، قبل أن يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث .
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