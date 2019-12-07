في خرق جديد .. إيران تعلن عن جيل جديدة من أجهزة تخصيب اليورانيوم

السبت 7 ديسمبر 2019

أعلن مسؤول إيراني عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، سيتم الإعلان عنه قريباً .



ونقل التلفزيون الإيراني، عن المسؤول قوله، "سنكشف قريبا عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم"، وهو ما أعتبره مراقبون خرق جديد للإتفاق النووي بين إيران والدول الأوروبية .

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جاء هذا الإعلان بعد ساعات تغريدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وجه فيها الشكر إلى إيران، لقيامها بـ"مفاوضات منصفة جدا"، بعد تبادل للسجناء بين البلدين الخصمين.

وكتب ترامب أيضا على "تويتر": "هل رأيتم؟ نستطيع إنجاز اتفاق معا".

وتم السبت الإفراج عن الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة مسعود سليماني، وعن الأميركي الصيني المسجون في إيران شي وي وانغ، في تعاون نادر بين البلدين.