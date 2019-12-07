شكرا لقرائتكم خبر عن «إسبر» يرفض وصف هجوم فلوريدا بـ«الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس السبت، إنه غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار الهجوم الذي وقع أمس في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية بفلوريدا والمتهم فيه سعودي بقتل ثلاثة أشخاص بأنه "إرهاب" .

وأضاف "إسبر" أمام منتدى ريجان للدفاع الوطني في ولاية كاليفورنيا: "لا. لا أستطيع القول في هذه المرحلة إنه إرهاب". وتابع أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم.