شكرا لقرائتكم خبر عن «إسبر» يرفض وصف هجوم فلوريدا بـ«الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "إسبر" أمام منتدى ريجان للدفاع الوطني في ولاية كاليفورنيا: "لا. لا أستطيع القول في هذه المرحلة إنه إرهاب". وتابع أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم.
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