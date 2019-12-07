زيمبابوي تحث صندوق النقد على مساعدتها

رغم عدم تحقيق أهدافها المالية

هراري ـ د.ب.أ: طلب البنك المركزي في زيمبابوي من صندوق النقد الدولي التغاضي عن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي حالت دون تحقيق أهدافها المالية، وأن يسمح بتنفيذ برنامج للنهوض بأوضاعها الاقتصادية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن إيدي كروس عضو لجنة السياسات المالية في زيمبابوي والتي حضرت الاجتماعات مع صندوق النقد في واشنطن الخميس قوله إن صناع السياسة في زيمبابوي يتوقعون “تقريرا قاسيا” من فريق صندوق النقد الذي سيظل حتى 11 ديسمبر لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج إصلاح يخضع لمراقبة مسؤولي الصندوق.

وقال كروس خلال مقابلة في العاصمة هراري: “ندعو أعضاء الفريق إلى ادراك الانجازات التي تحققت خلال هذه الفترة القصيرة من الوقت”.

وأضاف “نحثهم أيضا على ادراك أن الأسس (الاقتصادية) لدينا سليمة” مشيرا إلى أنه من بين الانجازات التي تحققت خفض عجز الموازنة وإقامة سوق مالي بين البنوك وخفض تكاليف موظفي الحكومة.

وتعاني زيمبابوي من أسوأ أزمة اقتصادية تعرضت لها خلال عشر سنوات، حيث ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 38 بالمئة في أكتوبر، فيما توقفت هيئة الاحصاء المحلية عن إصدار بيانات بشأن معدل الزيادة السنوية في الأسعار، والذي ذكر كروس أن نسبته تبلغ 400 بالمئة.