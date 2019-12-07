قصف إيران وانتخابات الجزائر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 7 ديسمبر/كانون الأول 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي الشأن السياسي تقرأون: مسؤول أمريكي: الضغوط على إيران ناجحة وفعالة للغاية، وقيادي سابق بـ"العدالة والتنمية" يطالب بسرعة التخلص من نظام أردوغان، وإخوان تونس يهددون بفض اعتصام نواب بالقوة والغنوشي يغيب الإعلام، وإسرائيل لا تستبعد قصف إيران لوقف خططها النووية، وترحيب فلسطيني بتصويت الكونجرس لصالح حل الدولتين.. "صفعة لواشنطن".

Advertisements

كما تقراون في السياسة أيضاً الديمقراطيون يصوغون لائحة اتهامات مساءلة ترامب، والثني: جاهزون لإدارة السفارات الليبية بعد نزع الاعتراف من السراج، ومظاهرات غاضبة في العراق وهجوم جوي على منزل الصدر، وانقسام أمريكي بشأن ملف المستوطنات الإسرائيلية، والأمم المتحدة تخصص 57 مليون دولار لإصلاح مقرها بأديس أبابا، وأمريكا متمسكة بخطط نشر طائرات الاستطلاع على وقع توتر مع بيونج يانج، والآلاف في تشيلي يواصلون التظاهر لليوم الـ50 وسط صدامات مع الشرطة، ومقتل 8 أشخاص في هجوم لـ"الشباب" الإرهابية شمالي كينيا، والثني لـ"العين الاخبارية": الليبيون لفظوا الإخوان وبقاؤهم يطيل الأزمة، والمناظرة الرئاسية تخطف أنظار الجزائريين.. وحملات سخرية من مرشح الإخوان.

وعلى الصعيد الاقتصادي تطالعون: الأزمة الاقتصادية بتركيا ترفع معدلات الانتحار.. رقم قياسي، ومشاركون بمؤتمر دولي يطالبون بتعزيز الشراكة بين أفريقيا والصين، وغرامة أمريكية باهظة على "إريكسون" لتسوية قضية فساد، وأوروبا تخصص 170 مليون يورو لدعم الإصلاحات في إثيوبيا، وبلتون: مبادرات تحفيز الصناعة والعقارات بمصر تعزز قوة "الجنيه"، ومصر تستهدف وصول مستحقات شركات البترول الأجنبية إلى "صفر" في 2019-2020، والدنمارك تسعى لحماية المستأجرين من أطماع المستثمرين العمالقة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا..