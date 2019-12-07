نتانياهو يطالب بانتخابات إعادة بينه وبين غانتس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الخليج 365

طالب رئيس الوزراء اليميني المحافظ في إسرائيل بنيامين نتانياهو، بإجراء جولة انتخابات إعادة بينه وبين متحديه من تحالف أزرق أبيض على خلفية المأزق السياسي الذي تمر به إسرائيل.



وكتب نتانياهو، مساء السبت، على صفحته بموقع فيسبوك: "إذا كان تحالف أزرق أبيض لا يوافق على تكوين ائتلاف كبير فليسمح للمواطنين الإسرائيليين بأن يختاروا رئيساً للوزراء بصورة مباشرة: إما نتانياهو أو غانتس".

جرت هذا العام في إسرائيل انتخابات برلمانية مرتين إلا أنها لم تسفر عن تجاوز المأزق السياسي بين معسكر اليمين الديني ومعسكر يسار الوسط ما أدى إلى عدم القدرة على تشكيل حكومة بالبلاد حتى الآن.

ولم تنجح حتى الآن المفاوضات الرامية لتشكيل ائتلاف موسع بين الليكود وحزب أزرق أبيض.

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وتنتهي يوم الأربعاء المقبل آخر مهلة يمكن فيها تحاشي إجراء انتخابات برلمانية للمرة الثالثة في إسرائيل هذا العام.

وكانت وزارة العدل أعلنت الشهر الماضي أن رفع دعوى قضائية ضد بنيامين نتانياهو 70 عاماً بتهمة الغش والاختلاس وتلقي رشى صار أمراً واجباً.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تقام فيها دعوى ضد رئيس وزراء لها وهو في الحكم.

ووصف نتانياهو ذلك بأنه محاولة انقلاب عليه وانتقد القضاء الإسرائيلي بأشد العبارات.

ويتهم زعماء المعارضة رئيس الوزراء بأنه يدفع البلاد إلى حرب أهلية.

ويصر حزب الليكود على الإبقاء على نتانياهو رئيساً للوزراء في إطار حكومة وحدة وطنية، بينما يرفض غانتس تشكيل ائتلاف يرأسه نتانياهو بسبب اتهامات الفساد الموجهة إليه.