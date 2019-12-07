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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. جندي إيراني يطلق النار في ميناء "لنجة" ويقتل 3 موظفين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
الخليج 365
أطلق جندي إيراني النار في ميناء مدينة بندر لنجة جنوب إيران، وقتل 3 موظفين، نقلا عن شبكة "24 لايف".
وأفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، أنه تم اعتقال الجندي على الفور، حيث وقع الحادث في مركز للشرطة بالقرب من مدينة بندر لنجة الساحلية جنوبي العاصمة طهران.
ولم تفد الوسائل بمزيد من التفاصيل حول الدافع وراء الهجوم أو رتبة رجال الشرطة، لافتة فقط إلى أن القضية قيد التحقيق.
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