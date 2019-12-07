عاجل.. جندي إيراني يطلق النار في ميناء "لنجة" ويقتل 3 موظفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

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أطلق جندي إيراني النار في ميناء مدينة بندر لنجة جنوب إيران، وقتل 3 موظفين، نقلا عن شبكة "24 لايف".



وأفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، أنه تم اعتقال الجندي على الفور، حيث وقع الحادث في مركز للشرطة بالقرب من مدينة بندر لنجة الساحلية جنوبي العاصمة طهران.

ولم تفد الوسائل بمزيد من التفاصيل حول الدافع وراء الهجوم أو رتبة رجال الشرطة، لافتة فقط إلى أن القضية قيد التحقيق.