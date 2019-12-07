شكرا لقرائتكم إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي بأجهزة طرد مركزي جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي مساء السبت أن إيران ستكشف قريباً عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، في انتهاك جديد للاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.

وقال علي أصغر زارين، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "في القريب العاجل سنكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي مصنَّعة محلياً"، دون الخوض في التفاصيل.

وكانت إيران قالت في سبتمبر/أيلول إنها بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم في إطار خطواتها لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.