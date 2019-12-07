مناورة تدريبية طبية تحاكي اشتباك مسلح في عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​" - ​مستشفى​ "الهمشري"، نفذ مناورة تدريبية ومحاكاة تمثيلية لحدث أمني في ​مخيم عين الحلوة​، بمشاركة الفرق بالطبية والإسعافية والطوارئ.

والمناورة التي تعتبر الاولى من نوعها، إستمرت حوالي الثلاث ساعات، جرى خلالها محاكاة تمثيلية لإشتباكات داخل المخيم ووقوع ​ضحايا​ وإصابات، حيث تسارع الفرق الإسعافية بنقل الجرحى والقتلى إلى المستشفى.

وقد حضر المناورة عدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات الداعمة والشريكة لـ "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، من لجان شعبية وقوة أمنية ووكالة ​الأونروا​ و​الصليب الأحمر​ الهولندي والصليب السويدي والصليب الأحمر الياباني و​الصليب الأحمر الدولي​.