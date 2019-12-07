مناورة تدريبية طبية تحاكي اشتباك مسلح في عين الحلوة

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" - مستشفى "الهمشري"، نفذ مناورة تدريبية ومحاكاة تمثيلية لحدث أمني في مخيم عين الحلوة، بمشاركة الفرق بالطبية والإسعافية والطوارئ.
والمناورة التي تعتبر الاولى من نوعها، إستمرت حوالي الثلاث ساعات، جرى خلالها محاكاة تمثيلية لإشتباكات داخل المخيم ووقوع ضحايا وإصابات، حيث تسارع الفرق الإسعافية بنقل الجرحى والقتلى إلى المستشفى.
وقد حضر المناورة عدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات الداعمة والشريكة لـ "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، من لجان شعبية وقوة أمنية ووكالة الأونروا والصليب الأحمر الهولندي والصليب السويدي والصليب الأحمر الياباني والصليب الأحمر الدولي.
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