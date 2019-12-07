جوزيف أبو فاضل: اللبنانيون يسألون عن غياب سليمان فرنجية

اشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "52 يوما على الحراك و​اللبنانيون​ يسألون عن غياب الحبيب ​سليمان فرنجية​ وعن "القرطة" المصلحجية التي حولت غيبته عن هموم ومطالب ​الثورة​ المحقة والمقدسة"، مضيفا:"اسألوا معي يا ناس أين سليمان طوني إبن فخامة ​رئيس الجمهورية​ سليمان بك فرنجية"، مضيفا:"الحبيب سليمان بك فرنجية،هل لا زلت مرشحا للرئاسة! إذا كان ذلك صحيحا عليك أن تكون إما مع الدولة أو مع"الثورة"!؟ قطاف موقع الرئاسة لا يأتي باستشارة"أبو لينا"أو غيره من المستشارين المستفيدين،أخاف أن تكون أبتعدت الرئاسة عنك بقدر بعدك عن ناسك وشعبك ووجعهم وصرختهم لك".

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