أكد رئيس إتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد عفيف يموت، في حديث تلفزيوني، أن الموقف الأخير للإتحاد، بشأن الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، لم يكن منسقاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
وشدد يموت على أن الموقف يعبر عن العائلات البيروتية، موضحاً أن الهدف هو الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة، لافتاً إلى أن ظاهرة التأليف قبل التكليف لا يمكن أن تمر أو القبول بها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إتحاد جمعيات العائلات البيروتية: موقفنا الأخير لم يكن منسقاً مع الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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