رئيس إتحاد جمعيات العائلات البيروتية: موقفنا الأخير لم يكن منسقاً مع الحريري

أكد رئيس إتحاد جمعيات ​العائلات البيروتية​ ​محمد عفيف​ يموت، في حديث تلفزيوني، أن الموقف الأخير للإتحاد، بشأن الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، لم يكن منسقاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​.

وشدد يموت على أن الموقف يعبر عن العائلات البيروتية، موضحاً أن الهدف هو الدفاع عن موقع ​رئاسة الحكومة​، لافتاً إلى أن ظاهرة التأليف قبل التكليف لا يمكن أن تمر أو القبول بها.