اسبر: جادون في الدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا بالشرق الأوسط من تهديدات إيران

اكد ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر في الدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في منطقة ​الشرق الأوسط​ من التهديدات الإيرانية. انه "لا أستطيع الجزم الآن بأن ​إطلاق النار​ في ​القاعدة​ الأميركية في فلورديا إرهاب وعلينا انتظار المحققين"، مشيرا الى ان "​اميركا​ جادة في الدفاع عن أصدقائها وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط من التهديدات الإيرانية".

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