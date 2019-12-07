نيويورك تايمز: التحقيق بحادث إطلاق النار بقاعدة جوية بفلوريدا يشمل 6 سعوديين

افادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن "التحقيق بحادث إطلاق النار بقاعدة جوية بفلوريدا يشمل 6 سعوديين شوهد 3 منهم يصورون الواقعة"، مشيرة الى ان "السلطات الأميركية، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح بإطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيا".
وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي
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