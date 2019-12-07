نيويورك تايمز: التحقيق بحادث إطلاق النار بقاعدة جوية بفلوريدا يشمل 6 سعوديين

افادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" بأن "التحقيق بحادث ​إطلاق النار​ بقاعدة جوية ب​فلوريدا​ يشمل 6 سعوديين شوهد 3 منهم يصورون الواقعة"، مشيرة الى ان "​السلطات الأميركية​، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح بإطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيا".

وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي