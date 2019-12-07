أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم بزيارة لواشنطن الثلاثاء المقبل، سيلتقي خلالها نظيره الأمبركي مايك بومبيو، في أول زيارة له لواشنطن منذ 2017.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدرين رسميين أمبركيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما، أن بومبيو سيستقبل لافروف يوم الثلاثاء للتباحث معه حول مجموعة من المسائل الخلافية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وفنزويلا، والحد من التسلح وغيرها من القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية الأمريكية المتوترة.
وأشارت إلى أن الوزيرين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما، دون أن تحدد ما إذا كان لافروف سيجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف سيزور واشنطن الثلاثاء المقبل للمرة الأولى منذ العام 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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