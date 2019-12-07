سيمون أبي رميا: لم نتخذ أي قرار رسمي بشأن مرشحنا لرئاسة الحكومة

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" ​سيمون أبي رميا​، في حديث تلفزيوني، أن "​التيار الوطني الحر​" لم يتخذ أي قرار رسمي بشأن مرشحه في الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إجتماعاً للتكتل والتيار لحسم الموقف قبل الاثنين المقبل.

وفي حين أشار أبي رميا إلى أن الأمور لا تزال غامضة والأجواء ضبابية، لفت إلى أن هناك إرباكاً في العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ بعد إستقالة الأخير، موضحاً أنه كان هناك إصراراً من قبل "​حزب الله​" و"​حركة أمل​" بأن يحظى رئيس الحكومة المقبل بغطاء من تيار "المستقبل".

ورداً على سؤال، لفت أبي رميا إلى أن كل الأسماء مطروحة، بشرط أن يكون لديها حيثية وقدرة على المساهمة في إنقاذ الوضع الكارثي الذي تمر به البلاد، مشدداً على أن الوقت ليس وقت مناورة.