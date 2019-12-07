شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعقد ورشة عمل حول نظام الامتحانات الذكية بحضور وزير التعليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورشة عمل حول تطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر "الامتحانات الذكية"، في حضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك في مقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.
وناقش اللقاء، خطة وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بخطة تطوير التعليم، وما تم تنفيذه بالفعل من تلك الخطة، فضلا عن عرض المراحل المتبقية وخطة الفترة المقبلة والمدة الزمنية للانتهاء من خطة التطوير كاملة، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم.
وتناول الاجتماع، سبل تعاون حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم في التعريف بنظام التعليم الجديد لأولياء الأمور والطلاب، وذلك من خلال عقد ورش تعريفية بكافة أمانات الحزب بالمحافظات.
وتأتي ورشة العمل، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية في إطار خطة بناء الإنسان المصري التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر "مستقبل وطن" يعقد ورشة عمل حول نظام الامتحانات الذكية بحضور وزير التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.