شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: بعض الفضائيات المأجورة تبث تقارير مغلوطة للشوشرة على حجم الانجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب من النغمة المتشائمة التي تطلقها قنوات إخوانية وفضائيات مرتزقة حول انتحار المصريين، بسبب ضيق المعيشة والمبالغة في بعض الحوادث الفردية حتى توحي للناس أنها ظواهر عامة.

وقال في بيان له اليوم، إن هناك انجازات اقتصادية وتنموية على الأرض يراها العالم أجمع وهناك انخفاض حقيقي في نسبة البطالة والتضخم.

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وشدد على أن نغمة التشاؤم التي تبثها بعض الفضائيات غرضها الشوشرة على حجم البناء في مصر وإثارة نوع من البلبلة، منوهًا أن مصر تشهد حالة من العمران والتنمية غير مسبوقة على مختلف الأصعدة ولم تحدث منذ عقود.