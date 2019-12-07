نائب: بعض الفضائيات المأجورة تبث تقارير مغلوطة للشوشرة على حجم الانجازات

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وقال في بيان له اليوم، إن هناك انجازات اقتصادية وتنموية على الأرض يراها العالم أجمع وهناك انخفاض حقيقي في نسبة البطالة والتضخم.
وشدد على أن نغمة التشاؤم التي تبثها بعض الفضائيات غرضها الشوشرة على حجم البناء في مصر وإثارة نوع من البلبلة، منوهًا أن مصر تشهد حالة من العمران والتنمية غير مسبوقة على مختلف الأصعدة ولم تحدث منذ عقود.
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