شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. "محلية البرلمان" تناقش ملف التعديات على أراضي الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي السيسي، بشأن عدم قيام الأجهزة الحكومية بتنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، واستمرار التعامل بالقانون القديم.
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