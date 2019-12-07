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غدًا.. "محلية البرلمان" تناقش ملف التعديات على أراضي الأوقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين غدا الأحد، لمتابعة توصيات اللجنة الصادرة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حماد موافي، بشأن التعدي على أراضي الأوقاف بنطاق حي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وقف (السادة البكرية – حوض النحاس – أمنة أم عيسى).

 

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي السيسي، بشأن عدم قيام الأجهزة الحكومية بتنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، واستمرار التعامل بالقانون القديم.

 

 

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